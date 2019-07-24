Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,38 düştü
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 düşüşle 102.166,81 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 düşüşle 102.166,81 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:17
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