Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,38 yükseldi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 artışla 100.990,78 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 artışla 100.990,78 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:35
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