Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,54 yükseldi

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 artışla 101.757,60 puandan tamamladı.

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