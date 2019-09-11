Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,54 yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,54 yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 artışla 101.757,60 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,54 yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 artışla 101.757,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:35 
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