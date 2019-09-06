Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,78 geriledi
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Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,78 geriledi

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 azalışla 99.491,77 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,78 geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 azalışla 99.491,77 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 
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