Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,82 düştü
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Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,82 düştü

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,82 azalışla 96.351,34 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,82 düştü, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,82 azalışla 96.351,34 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:15 
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