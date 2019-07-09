Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,93 azaldı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 azalışla 97.780,99 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:17
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 azalışla 97.780,99 puandan tamamladı.
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