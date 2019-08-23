Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,02 arttı
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Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,02 arttı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,02 artışla 96.362,95 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,02 arttı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,02 artışla 96.362,95 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:40 
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