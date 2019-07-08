Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,08 azaldı
2 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,08 azalışla 98.561,26 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:27
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,08 azalışla 98.561,26 puandan tamamladı.
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