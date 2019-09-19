Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,42 düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,42 düştü

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,42 azalışla 100.486,74 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,42 düştü , System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,42 azalışla 100.486,74 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu
Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor 6 yaşındaki çocuk, 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:10:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,42 düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]