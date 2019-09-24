Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,55 yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,55 yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,55 artışla 101.572,56 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,55 yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,55 artışla 101.572,56 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30 
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