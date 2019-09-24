Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,55 yükseldi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,55 artışla 101.572,56 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,55 artışla 101.572,56 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30
Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!