Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,31 azaldı
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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,31 azaldı

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,31 azaldı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:42 
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