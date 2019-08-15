Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,31 azaldı
4 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:42
Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm Zuhal Topal, hayatını kaybeden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı 100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar