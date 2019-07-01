Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,67 arttı
43 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:18
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan tamamladı.
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