Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,67 arttı
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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,67 arttı

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,67 arttı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:18 
Borsa İstanbul, Ekonomi
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