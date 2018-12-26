Borsa Günün İlk Yarısını Artıda Geçti

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükseliş gösterdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 187,49 puanlık artışla 91 bin 17 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 739 milyon lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı.



(İHA)

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