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Borsa haftanın ilk iş gününü yükselişle tamamladı
6 saat önce
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 2,81'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 2,81'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 2,81'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.518,52 puanlık artışla 92 bin 71,13 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi de 3,72 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:16 Kaynak: İHA
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