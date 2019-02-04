Son Dakika Haberleri: Borsa Haftaya Artıda Başladı

Borsa Haftaya Artıda Başladı

2 saat önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.

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Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Endeks, 141,35 puanlık artışla 103 bin 78 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi de yüzde 0,08 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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