Borsa Haftaya Artıda Başladı
42 dakika önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,67'lik yükselişle başladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,67'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,67'lik yükselişle başladı. Endeks, 689,29 puanlık artışla 103 bin 874 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:26 Kaynak: İHA
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