Borsa Haftaya Artıda Başladı
1 saat önce
Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,29'luk yükselişle başladı.
Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,29'luk yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,29'luk yükselişle başladı. Endeks, 297,52 puanlık artışla 103 bin 564 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:26 Kaynak: İHA
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