Borsa haftaya düşüşle başladı
7 dakika önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,34'lük düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,34'lük düşüşle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,34'lük yükselişle başladı. Endeks, 311,49 puanlık azalışla 90 bin 475 puandan açılırken, bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.
(İHA)
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