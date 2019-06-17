Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya düşüşle başladı
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Borsa haftaya düşüşle başladı

7 dakika önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,34'lük düşüşle başladı.

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Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,34'lük düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,34'lük yükselişle başladı. Endeks, 311,49 puanlık azalışla 90 bin 475 puandan açılırken, bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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