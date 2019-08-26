Borsa haftaya düşüşle başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 1.500 puan ve yüzde 1,54 düşüşle 95.648,94 seviyesine geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 1.500 puan ve yüzde 1,54 düşüşle 95.648,94 seviyesine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:05
Gece 6,39'a çıkan dolarda sert düşüş Dolar dakikalar içinde 6,39'a kadar çıkıp geriledi! İşte nedeni Tarih belli oldu! Benzin ve motorine zam geliyor Hamilelik kilolarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen'in bornozlu fotoğrafına beğeni yağdı