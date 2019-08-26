Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya düşüşle başladı
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Borsa haftaya düşüşle başladı

1 saat önce

Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,54'lük düşüşle başladı.

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Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,54'lük düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,54'lük düşüşle başladı. Endeks, 1.500 puanlık azalışla 95 bin 648 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
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