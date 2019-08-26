Borsa haftaya düşüşle başladı
58 dakika önce
Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,54'lük düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:30 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,54'lük düşüşle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,54'lük düşüşle başladı. Endeks, 1.500 puanlık azalışla 95 bin 648 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kaybetti.
(İHA)
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