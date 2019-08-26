Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya düşüşle başladı
Son Dakika Güncel Haber

Borsa haftaya düşüşle başladı

58 dakika önce

Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,54'lük düşüşle başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı, System.String[]

Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,54'lük düşüşle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,54'lük düşüşle başladı. Endeks, 1.500 puanlık azalışla 95 bin 648 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kaybetti.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul kantinlerinde gıda logosu dönemi başlıyor! Artık her ürün satılamayacak
Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin Rusya'da askeri birlikteki nükleer patlamada sızıntı oluştu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:28:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya düşüşle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]