Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya düşüşle başladı
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Borsa haftaya düşüşle başladı

2 saat önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16'lık düşüşle başladı.

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Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16'lık düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16'lık düşüşle başladı. Endeks, 169,47 puanlık azalışla 103 bin 294 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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