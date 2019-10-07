Borsa haftaya düşüşle başladı
2 saat önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16'lık düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16'lık düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16'lık düşüşle başladı. Endeks, 169,47 puanlık azalışla 103 bin 294 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kaybetti. - İSTANBUL
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