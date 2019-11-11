Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya düşüşle başladı
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Borsa haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 düşüşle 102.921,71 seviyesine geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 düşüşle 102.921,71 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 231,49 puan ve yüzde 0,22 değer kaybıyla 102.921,71 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Geçen hafta genelinde, artan küresel risk iştahı ve ABD ile diplomatik ilişkilere yönelik iyimserlikle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü 104.000 puanın üzerini test etmesi sonrası etkisini artıran kar satışları geriledi. Endeks, günü yüzde 0,38 azalışla 103.153,20 puandan tamamlasa da haftalık bazda yüzde 4,76 değer kazandı.

Bu hafta yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağına dikkati çekti.

Haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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