Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 azalışla 112.532,38 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 azalışla 112.532,38 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 1.151,64 puan ve yüzde 1,01 değer kaybıyla 112.532,38 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 ve holding endeksi yüzde 0,75 düşüş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,06 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Geçen haftanın son işlem gününde artan jeopolitik risklerle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,94 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 113.684,01 puandan tamamladı.


Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ettiğini ifade etti.

İran'ın, ABD'ye kesinlikle askeri karşılık verileceğini, ABD'nin herhangi bir girişimde bulunması durumunda ise İsrail'in hedef alınacağını açıklanması sonrası, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini de askıya alması dikkati çekti.

ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da İran ve Irak'ı tehdit etmeye devam etti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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