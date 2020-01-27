Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa haftaya düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, haftaya yüzde 1,17'lik düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
Borsa, haftaya yüzde 1,17'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe güne 1,17'lik düşüşle başladı. Endeks, açılışta 1.430,05 puan puanlık azalışla 120 bin 711 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 2,15, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kaybetti.
(İHA)
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