Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, haftaya yüzde 1,17'lik düşüşle başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı, System.String[]

Borsa, haftaya yüzde 1,17'lik düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe güne 1,17'lik düşüşle başladı. Endeks, açılışta 1.430,05 puan puanlık azalışla 120 bin 711 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 2,15, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı
30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak Akbank depremden etkilenen müşterilerin ödemelerini erteleyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 16:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]