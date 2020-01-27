Borsa haftaya düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, haftaya yüzde 1,17'lik düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Borsa, haftaya yüzde 1,17'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe güne 1,17'lik düşüşle başladı. Endeks, açılışta 1.430,05 puan puanlık azalışla 120 bin 711 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 2,15, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kaybetti. - İSTANBUL
Son Dakika Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı 30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak Akbank depremden etkilenen müşterilerin ödemelerini erteleyecek