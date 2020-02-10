Borsa, haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa, haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 azalarak 120.459,39 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 azalarak 120.459,39 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 555,76 puan ve yüzde 0,46 değer kaybederek 120.459,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 1,04 değer kaybederek günü 121.015,14 puandan tamamlamıştı.

Analistler, cuma günü döviz kurlarında, küresel piyasalara paralel artan oynaklığın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesi ile hafiflemesinin beklendiğini ifade ederek, bankaların müşterilerinden aldığı ücret ve komisyonlara getirilen sınırlamaların ise açılışta banka hisseleri üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldığını duyururken, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan tebliğ ve yönetmeliklerle de bankaların müşterilerinden aldığı ücret ve komisyonlara sınırlamalar getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği doğrultusunda, bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirildi. BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı ise 16'ya düşürüldü.

Bu hafta veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de salı ve çarşamba günleri gerçekleştireceği sunum, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD'de ön seçimler ve koronavirüse ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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