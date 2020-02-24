Borsa, haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa, haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puana geriledi.

Borsa, haftaya düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.844,99 puan ve yüzde 1,58 değer kaybederek 114.984,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,56 ve holding endeksi yüzde 1,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,69 ile ulaştırma oldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaşırken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış piyasalardaki endişelerin artmasına neden oluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 114.500 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 116.829,39 puandan tamamladı.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan değerlendirmeye göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu ve "durağan" görünümünü teyit etti. Değerlendirmede, Türkiye'nin 2020 yılı büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a yükseltilmesi dikkati çekti.

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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