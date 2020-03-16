Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa haftaya düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,49 azalarak 92.263,97 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,49 azalarak 92.263,97 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.341,25 puan ve yüzde 3,49 değer kaybederek 92.263,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 5,42 ve holding endeksi yüzde 4,39 düşüş kaydetti.


Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 7,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde etkili olan tepki alımlarıyla 2,10 değer kazanarak, haftayı 95.605,22 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde yayılma hızı artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin, piyasalar üzerinde satış baskısına neden olduğunu bildirdi.

Geçen hafta piyasalardaki panik havasını hafifletmek için merkez bankaları tarafından atılan adımlara, son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) genişlemeci hamlelerinin de eklendiğini belirten analistler, buna karşın dünya borsalarının yeni haftaya sert düşüşlerle başladığını dile getirdi.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankalarının atacağı adımların takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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