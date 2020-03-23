Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe 3,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.751,82 puanlık azalışla 83 bin 43 puan oldu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı