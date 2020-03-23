Borsa haftaya düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe 3,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.751,82 puanlık azalışla 83 bin 43 puan oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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