Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.

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Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe 3,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.751,82 puanlık azalışla 83 bin 43 puan oldu. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

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