Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,04'lük düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 1,04'lük düşüşle başladı. Endeks, 1.007,82 puanlık azalışla 95 bin 463,15 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi de yüzde 0,90 değer kaybetti.

(İHA)