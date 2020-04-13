Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa haftaya düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,04'lük düşüşle başladı.
Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,04'lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 1,04'lük düşüşle başladı. Endeks, 1.007,82 puanlık azalışla 95 bin 463,15 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi de yüzde 0,90 değer kaybetti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:25 Kaynak: İHA
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