Borsa Haftaya Yatay Başladı
47 dakika önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 21,39 puanlık artışla 101 bin 822 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Holding endeksi de yüzde 0,04 geriledi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek
Şişli'den Aday Olacağını Açıklayan Sarıgül'den CHP Yönetimine Tepki: Beklemekten Yorulduk
Ekmek Parasını Buzun Altından Çıkarıyorlar
Ünlü İş Adamı İsmet Yorgancılar Hayatını Kaybetti