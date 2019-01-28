Son Dakika Haberleri: Borsa Haftaya Yatay Başladı

Borsa Haftaya Yatay Başladı

47 dakika önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı.

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Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 21,39 puanlık artışla 101 bin 822 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Holding endeksi de yüzde 0,04 geriledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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