Borsa Haftaya Yatay Başladı
41 dakika önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 21,39 puanlık artışla 101 bin 822 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Holding endeksi de yüzde 0,04 geriledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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