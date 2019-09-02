Borsa haftaya yatay başladı
3 dakika önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik yükselişle başladı. Endeks, 19,20 puanlık artışla 96 bin 737 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 azaldı. - İSTANBUL
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