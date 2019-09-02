Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya yatay başladı
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Borsa haftaya yatay başladı

3 dakika önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik yükselişle başladı.

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Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02'lik yükselişle başladı. Endeks, 19,20 puanlık artışla 96 bin 737 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 azaldı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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