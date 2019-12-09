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Borsa, haftaya yatay başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 108.896,49 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 108.896,49 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 27,35 puan ve yüzde 0,03 değer kazancıyla 108.896,49 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 yükseldi.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile bilişim oldu.

Geçen hafta genel olarak yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,19, haftalık bazda ise yüzde 1,84 değer kazandı. Endeks, böylece geçen hafta 108.869,14 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Bugün ise TCMB'nin beklenti anketinde gelecek dönem enflasyon tahminlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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