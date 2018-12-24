Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
1 saat önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30'luk yükselişle başladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30'luk yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30'luk yükselişle başladı. Endeks, 278,10 puanlık artışla 92 bin 138 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:29 Kaynak: İHA
25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın
Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti
Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi