Son Dakika Haberleri: Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30'luk yükselişle başladı.

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30'luk yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30'luk yükselişle başladı. Endeks, 278,10 puanlık artışla 92 bin 138 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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