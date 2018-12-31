Son Dakika Haberleri: Borsa, Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa, Haftaya Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününe yüzde 0,27 değer kazancıyla 90.675,11 puandan başladı.

Borsa, Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününe yüzde 0,27 değer kazancıyla 90.675,11 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 239,78 puan ve yüzde 0,27 artışla 90.675,11 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Cuma gününe yükselişle başlayan ve 91.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisi artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 90.435,33 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yılın son işlem günü olması nedeniyle düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:01 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek

HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 11:02:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, Haftaya Yükselişle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]