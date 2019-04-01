Son Dakika Haberleri: Borsa, Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa, Haftaya Yükselişle Başladı

5 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 değer kazancıyla 93.908,43 puandan başladı.

Borsa, Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 değer kazancıyla 93.908,43 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 124,25 puan ve yüzde 0,13 artışla 93.908,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,32 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile metal eşya, makine oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alışların etkisiyle 94.246,97 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 primle 93.784,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:01 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 10:06:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, Haftaya Yükselişle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]