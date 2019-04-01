Son Dakika Haberleri: Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa, haftaya yüzde 0,13'lük yükselişle başladı.

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa, haftaya yüzde 0,13'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,13'lük yükselişle başladı. Endeks, 124,25 puanlık artışla 93 bin 908 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,32 düştü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:26 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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