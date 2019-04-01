Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
1 saat önce
Borsa, haftaya yüzde 0,13'lük yükselişle başladı.
Borsa, haftaya yüzde 0,13'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,13'lük yükselişle başladı. Endeks, 124,25 puanlık artışla 93 bin 908 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,32 düştü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
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