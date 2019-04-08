Son Dakika Haberleri: Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 değer kazancıyla 98.978,89 puandan başladı.

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 değer kazancıyla 98.978,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 195,53 puan ve yüzde 0,20 artışla 98.978,89 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile tekstil, deri oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 primle 98.783,36 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise yüzde 5,33 değer kazanarak bir önceki haftaki kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gideceği Rusya'dan gelecek haber akışı ve ABD'de açıklanacak fabrika siparişlerinin gündemin odağında yer aldığını belirterek, hafta genelinde ise çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirecekleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık yapacak. Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninin ardından Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yükseliş isteğinin devam edeceğini kaydeden analistler, yükselişlerde yeni hedefin 100.000 seviyesi olacağını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Kremlin Sarayı, Sigorta, Borsa İstanbul, Ekonomi
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