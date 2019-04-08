Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
53 dakika önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,20'lik yükselişle başladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,20'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,20'lik yükselişle başladı. Endeks, 195,53 puanlık artışla 98 bin 978 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:28 Kaynak: İHA
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