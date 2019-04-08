Son Dakika Haberleri: Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

53 dakika önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,20'lik yükselişle başladı.

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,20'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,20'lik yükselişle başladı. Endeks, 195,53 puanlık artışla 98 bin 978 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:28 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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