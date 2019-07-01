Son Dakika Haberleri: Borsa, haftaya yükselişle başladı
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Borsa, haftaya yükselişle başladı

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,26 artışla 98.662,85 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,26 artışla 98.662,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.177,53 puan ve yüzde 2,26 artışla 98.662,85 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,74, holding endeksi yüzde 1,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile teknoloji oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 96.650,32 puanı görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 primle 96.485,32 puandan tamamladı.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde olumlu mesajların verilmesi ve Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin pozitif havanın küresel risk iştahını artırdığını belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi PMI verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 99.500 puanın direnç, 96.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:08 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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