Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya yükselişle başladı
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Borsa haftaya yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80'lik yükselişle başladı.

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Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80'lik yükselişle başladı. Endeks, 767,18 puanlık artışla 96 bin 501 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
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