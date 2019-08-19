Borsa haftaya yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80'lik yükselişle başladı. Endeks, 767,18 puanlık artışla 96 bin 501 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. - İSTANBUL
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