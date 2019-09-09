Son Dakika Haberleri: Borsa haftaya yükselişle başladı
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Borsa haftaya yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 849,05 puan artışla 99.836,53 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 849,05 puan artışla 99.836,53 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 849,05 puan ve yüzde 0,86 değer kazancıyla 99.836,53 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.


Geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları ile 5 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 azalışla 98.987,48 puandan kapanış yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'nin sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının ise gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ve 101.800 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu ifade eden analistler, 98.500'ün ise desek konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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