Borsa, haftaya yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 208,77 puan artışla 100.445,47 seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 208,77 puan artışla 100.445,47 seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:05
E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Siirt'te 'ışık hadisesi' için binlerce kişi toplandı Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil