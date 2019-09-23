Son Dakika Haberleri: Borsa, haftaya yükselişle başladı
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Borsa, haftaya yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 208,77 puan artışla 100.445,47 seviyesine yükseldi.

Borsa, haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 208,77 puan artışla 100.445,47 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:05 
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