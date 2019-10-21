Borsa, haftaya yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 98.526,43 seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 98.526,43 seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:06
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