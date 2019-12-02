Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,42 artışla 107.350,11 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 446,43 puan ve yüzde 0,42 değer kazancıyla 107.350,11 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile turizm oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 106.903,68 puandan tamamladı. Cuma günkü düşüşe karşın haftalık bazda yükselişini üst üste 4'üncü haftaya taşıyan endeks, Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.