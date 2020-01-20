Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa haftaya yükselişle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 artışla 121.879,47 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 artışla 121.879,47 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 121.879,47 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 75 baz puan düşürerek yüzde 11,25'e çekmesinin desteği ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,37 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,39 değer kazanarak günü 121.474,75 puandan tamamlarken, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Libya'ya ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası düşüşlerde 118.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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