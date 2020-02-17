Borsa, haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa, haftaya yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,69 artarak 120.981,96 puana yükseldi.

Borsa, haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,69 artarak 120.981,96 puana yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 830,51 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 120.981,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile orman, kağıt, basım oldu.


Geçen haftanın son işlem gününde 120.000-121.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 120.151,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentilerin çok altında kalmasına karşın dolar endeksindeki yatay seyrin Türk lirası üzerindeki baskının hafiflemesini sağladığını bildirdi. Geçen hafta yüzde 0,6 artışla 6,0550'ye çıkan dolar/TL, bugün borsa açılışı sırasında 6,0430 seviyesinde işlem görüyor.

Çin Merkez Bankası'nın 1 yıllık faizlerde indirime gitmesinin gelişmekte olan ülke piyasalarını pozitif etkilediğini ifade eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD'de resmi tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını kaydetti.

Hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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